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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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KEEP OF KALESSIN
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MOONLIGHT HAZE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
HELLBLADE + GUESTS
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CIRCUS - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/642440069561724/
GRUPPI
HELLBLADE
LEADEN TEARS
HIROSHIMA
NOTE
Venerdì 21 giugno 2019
@Circus Club - Scandicci (FI)
via I. Newton, 62

Apertura 22.00
Inizio concerti 22.15
Contributo artistico 5€

Ingresso riservato ai soli soci ACSI con tessera e documento valido da presentare alla porta.
Richiesta per tesseramento ONLINE: circusclubtesseramenti@gmail.com
La tessera ACSI viene ritirata al locale al costo di 5€
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