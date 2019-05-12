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DETTAGLI EVENTO
SOUTHERN DRINKSTRUCTION + IMPERIALS
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EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
https://www.facebook.com/events/377145399683234/
GRUPPI
SOUTHERN DRINKSTRUCTION +
IMPERIALS
NOTE
Sabato 22 giugno 2019
@Evilution Club - Acerra (NA)
via Pezzalunga, 53

Apertura porte h.21:00
Inizio concerto h.22:30

Contributo musicale €5,00*
*Ingresso riservato ai soci, tesseramento gratuito
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