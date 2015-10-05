23/08/19
DOMINATION INC.
Memoir 414
23/08/19
ASTRALIUM
Land of Eternal Dreams
23/08/19
ISOLE
Dystopia
23/08/19
AVIANA
Epicenter
23/08/19
SACRED REICH
Awakening
23/08/19
DEVIN TOWNSEND
Eras part IV
23/08/19
CROBOT
Motherbrain
23/08/19
LAGERSTEIN
25/7
23/08/19
METH.
Mother of Red Light
22/08/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
23/08/19
NECRODEATH + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
23/08/19
POVOROCK (day 1)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)
24/08/19
REZOPHONIC + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
24/08/19
BREAKING SOUND METAL FEST
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)
24/08/19
POVOROCK (day 2)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)
24/08/19
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)
25/08/19
BEHEADED + HELION
CIRCOLO SVOLTA - MILANO
30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)