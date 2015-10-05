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VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

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DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)

01/09/19
DRAKKAROCK (day 3)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA

05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO

06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
DETTAGLI EVENTO
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
19/09/2019
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/2227434094039911/
GRUPPI
Nile
+ Hate Eternal
+ Vitriol
+ Omophagia
NOTE
Apertura porte: TBA Biglietti: 25 € + D.d.P. (presto disponibili) 28 € in cassa il giorno del concerto.
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