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24/08/19
REZOPHONIC + GUESTS
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24/08/19
BREAKING SOUND METAL FEST
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)

24/08/19
POVOROCK (day 2)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)

24/08/19
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)

25/08/19
BEHEADED + HELION
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
DETTAGLI EVENTO
MORTUARY DRAPE
13/09/2019
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
GRUPPI
MORTUARY DRAPE
NOTE
Dopo i concerti tenuti a maggio, i Mortuary Drape tornano con nuovi appuntamenti dal vivo dedicati ai venticinque anni di All the Witches Dance, disco che per l'occasione verrà suonato nella sua interezza insieme ai classici del gruppo
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