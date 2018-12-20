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Dopo i concerti tenuti a maggio, i Mortuary Drape tornano con nuovi appuntamenti dal vivo dedicati ai venticinque anni di All the Witches Dance, disco che per l'occasione verrà suonato nella sua interezza insieme ai classici del gruppo
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