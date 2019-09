DETTAGLI EVENTO ...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRIAL OF DEAD (ANNULLATO!) 22/09/2019 SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO www.mailticket.it GRUPPI

...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRIAL OF DEAD NOTE

La band americana degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead ha annunciato che il prossimo tour europeo, previsto per settembre, è stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo dietro la scelta sta in un cambiamento non previsto nella data di uscita del nuovo album, che la band avrebbe promosso proprio durante il tour.



Chi ha acquistato il proprio biglietto online su Mailticket riceverà una e-mail da rimborsi@mailticket.it (all’indirizzo di iscrizione al sito) con le istruzioni su come procedere per il rimborso.