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STRANA OFFICINA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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FOLKSTONE
AREA EXP - CEREA (VR)
DETTAGLI EVENTO
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
13/11/2019
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/434467314076512/
GRUPPI
Immolation
+ Ragnarok
+ Monument of Misanthropy +
Embryo
NOTE
Dalle ore 20:00

Biglietti: 20 euro + D.d.P.
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