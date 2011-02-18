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ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
HAMMERFALL + BATTLE BEAST + SERIOUS BLACK
09/02/2020
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/349170962643187/
GRUPPI
Hammerfall
+ Battle Beast
+ Serious Black
NOTE
Apertura porte: ore 18:00
Inizio concerti: ore 19:15

Biglietto in prevendita: € 30 + D.d.P
Biglietto la sera dello show: € 35

Biglietti in vendita dal 24 luglio nei circuiti TicketOne.
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