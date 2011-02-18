27/01/20
MARRASMIELI
Between Land And Sky
31/01/20
LORDI
Killection
31/01/20
HOUNDS
Warrior of Sun
31/01/20
RAVENWORD
Transcendence
31/01/20
CANIS DIRUS
Independence to the Beast
31/01/20
SERIOUS BLACK
Suite 226
31/01/20
THE RAGGED SAINTS
Sonic Playground Revisited
31/01/20
GARY MOORE
Live In London
31/01/20
MOON REVERIE
Moon Reverie
31/01/20
SECRET ALLIANCE
Solar Warden
26/01/20
SUNN O)))
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/01/20
IMMINENCE + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
31/01/20
NOVERIA + METHODICA
TRAFFIC CLUB - ROMA
01/02/20
METAL PUNK FEST
CSO PEDRO - PADOVA
01/02/20
INCITE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
01/02/20
EXTREMA
CRAZY BULL - GENOVA
01/02/20
CORAM LETHE
1001 - COLLE VAL D'ELSA (SI)
01/02/20
HIDEOUS DIVINITY + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)
02/02/20
GLORYHAMMER + NEKROGOBLIKON + WIND ROSE
ALCATRAZ - MILANO
06/02/20
THE DARKNESS + DZ DEATHRAYS
ALCATRAZ - MILANO