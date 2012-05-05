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BIOSCRAPE + GUNJACK + UNSYLENCE
LEGEND CLUB - MILANO

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DROPKICK MURPHYS + GUEST
ALCATRAZ - MILANO

18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL
25/02/2020
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/703070453473453/
GRUPPI
Testament
+ Exodus
+ Death Angel
NOTE
Dalle ore 18:00 alle 23:00

Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + D.d.P.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 42,00
Biglietti in vendita a partire dalle ore 16:00 di martedì 31 luglio tramite TicketOne
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