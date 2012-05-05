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NECROWRETCH
The Ones From Hell
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HOLLYWOOD UNDEAD
New Empire Vol. 1
14/02/20
KREATOR
London Apocalypticon - Live At The Roundhouse
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GODTHRYMM
Reflections
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Under The Shadow Of A Witch
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DIABULUS IN MUSICA
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15/02/20
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SAIL AWAY
MANHATTAN PUB - TORINO
16/02/20
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ALCATRAZ - MILANO
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
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17/02/20
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18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)