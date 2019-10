DETTAGLI EVENTO CELLAR DARLING + FOREVER STILL + OCEANS 22/10/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/489131395231206/ GRUPPI

Cellar Darling

+ Forever Still

+ Oceans NOTE

Apertura porte ore 20:00

Inizio ore 20:30



Prezzo del biglietto in prevendita: € 23,00 + D.d.P.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 20,00

Biglietti in vendita su Mailticket.it e tramite TicketOne