DETTAGLI EVENTO DRAKKAROCK (day 3) 01/09/2019 VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO) https://www.facebook.com/events/valhalla-pub-steakhouse/drakkarock-2019/1822542687782415/ GRUPPI

Apeiron Legacy

D With Us

Hell's Guardian

Aexylium

Matra

Sound Storm NOTE

DRAKKAROCK

@Valhalla Pub - Borgo Ticino (NO)

via Sempione, 48



Ingresso gratuito



In caso di maltempo i concerti si terranno all'interno del locale e il programma delle band potrebbe essere modificato in base alle esigenze tecniche