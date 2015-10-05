      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Slipknot
We Are Not Your Kind
Demo

Atlas Entity
Beneath the Cosmic Silence
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/08/19
DOMINATION INC.
Memoir 414

23/08/19
ASTRALIUM
Land of Eternal Dreams

23/08/19
ISOLE
Dystopia

23/08/19
AVIANA
Epicenter

23/08/19
SACRED REICH
Awakening

23/08/19
DEVIN TOWNSEND
Eras part IV

23/08/19
CROBOT
Motherbrain

23/08/19
LAGERSTEIN
25/7

23/08/19
METH.
Mother of Red Light

23/08/19
DOMINATION INC.
Memoir 414

CONCERTI

22/08/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

23/08/19
NECRODEATH + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

23/08/19
POVOROCK (day 1)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)

24/08/19
REZOPHONIC + GUESTS
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

24/08/19
BREAKING SOUND METAL FEST
SALENTO FUN PARK - MESAGNE (BR)

24/08/19
POVOROCK (day 2)
AREA FESTEGGIAMENTI - POVOLETTO (UD)

24/08/19
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)

25/08/19
BEHEADED + HELION
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
DETTAGLI EVENTO
HOLY SERPENT
08/09/2019
Da definire - VERONA/MANTOVA
GRUPPI
Holy Serpent
ULTIMI COMMENTI
07/08/2019 - 14:00
TOOL: ecco la title track di ''Fear Inoculum''
16/08/2019 - 10:28
OPETH: il secondo estratto è ''Svekets prins / Dignity''
20/08/2019 - 19:22
CANNABIS CORPSE: ''Nug So Vile'' uscirà il primo novembre
20/08/2019 - 22:59
VISION DIVINE: svelano i dettagli del nuovo album
21/08/2019 - 19:11
DREAM THEATER: il video animato di ''Barstool Warrior''
12/08/2019 - 14:24
MAYHEM: svelati i dettagli del nuovo ''Daemon''
21/08/2019 - 17:08
NOCTURNUS A.D.: ecco il video di ''Apotheosis''
20/08/2019 - 18:42
HIDEOUS DIVINITY: i primi dettagli sul nuovo album
16/08/2019 - 11:19
WHITESNAKE: l'edizione per il trentennale di ''Slip of the Tongue''
18/08/2019 - 16:05
DAWN OF DISEASE: a novembre il nuovo album
ULTIMI COMMENTI
17/08/2019
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 76 - 1916 - Motorhead
07/08/2019
Live Report
METAL FOR EMERGENCY
Filagosto Festival, Filago (BG), 04/08/2019
05/10/2015
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 45 - Child in Time - Deep Purple
17/08/2019
Articolo
MERCYFUL FATE
Il giuramento di Melissa
13/08/2019
Intervista
ELVENKING
L'inizio della Trilogia - Intervista con Damnagoras
ULTIMI COMMENTI
82
75
97
85
40
81
68
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     