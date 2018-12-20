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MORTUARY DRAPE
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THE FACTORY - VERONA

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GENUS ORDINIS DEI + NETHERBLADE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO

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ELECTROCUTION + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI
DETTAGLI EVENTO
HANDFUL OF HATE + GUESTS
21/09/2019
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/741727506258995/
GRUPPI
HANDFUL OF HATE +
UNFORCED +
CARRION SHREDS +
TBA
NOTE
Sabato 21 settembre 2019
@Circus Club - Scandicci (FI)
via Isaac Newton, 62

Apertura porte 21.30
Inizio concerti 22.00

Ingresso 5 euro
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