DETTAGLI EVENTO HANDFUL OF HATE + GUESTS 21/09/2019 CIRCUS - SCANDICCI (FI) https://www.facebook.com/events/741727506258995/ GRUPPI

HANDFUL OF HATE +

UNFORCED +

CARRION SHREDS +

TBA NOTE

Sabato 21 settembre 2019

@Circus Club - Scandicci (FI)

via Isaac Newton, 62



Apertura porte 21.30

Inizio concerti 22.00



Ingresso 5 euro