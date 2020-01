DETTAGLI EVENTO SLIPKNOT + BEHEMOTH 11/02/2020 MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI) www.ticketone.it GRUPPI

SLIPKNOT +

BEHEMOTH NOTE

Martedì 11 febbraio 2020

@Mediolanum Forum - Assago (MI)

via G. Di Vittorio, 6



Costi e orari TBA



La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di venerdì 30 agosto 2019 su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine avranno accesso alla pre-sale esclusiva già dalle ore 9.00 di martedì 27 agosto, mentre chi ha pre-ordinato l’album We Are Not Your Kind via Roadrunner Store avrà accesso alle prevendite dalle ore 11.00 del medesimo giorno. Gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 28 agosto.