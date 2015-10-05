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DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
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VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
ANGUISH FORCE + GUESTS
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)
DETTAGLI EVENTO
ANGUISH FORCE + GUESTS
31/08/2019
ATZWANG METAL FEST - CAMPODAZZO (BZ)
https://www.facebook.com/events/312703982760727
GRUPPI
ATZWANG METAL FEST

ANGUISH FORCE
EVILIZERS
SACRO ORDINE DEI CAVALIERI DI PARSIFAL
HARD EXCESS
SEVENTH FEAR
PORKO JUDAS
BLOWOUT
NOTE
Inizio concerti ore 15:00

L’ingresso, così come il parcheggio e il campeggio, saranno gratuiti. Bevande e cibo avranno prezzi popolari
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SLIPKNOT: dal vivo l'11 febbraio al Mediolanum Forum con i Behemoth
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