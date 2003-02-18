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Magazzini Generali - Milano

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A PALE HORSE NAMED DEATH
LEGEND CLUB - MILANO

17/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
Teatro della Concordia - Torino

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THUNDERMOTHER
LEGEND CLUB - MILANO

18/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
ORION - ROMA

18/10/19
PINO SCOTTO
STAMMITCH TAVERN - CHIETI

18/10/19
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

18/10/19
STAGE OF REALITY + NEW DISORDER + WHITE THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA

18/10/19
SHORES OF NULL + SEDNA
BIKE BAR CINETICO - CERVIA (RA)
DETTAGLI EVENTO
ARBORES AUTUMNALES FESTIVAL
25/10/2019
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://grindhouse.club/padova-estrema-arbores-autumnales-sur-austru-and-guests/
GRUPPI
ARBORES AUTUMNALES FESTIVAL - con:

SUR AUSTRU
AFRAID OF DESTINY
BUILT-IN OBSOLESCENCE
DISPERSION
NOTE
Venerdì 25 ottobre 2019
@Grind House Club - Padova
via A. Longhin, 37

Apertura porte ore 21:00
Inizio concerti ore 21:30

Ingresso 10 euro
Tesseramento richiesto (costo 5 euro)
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