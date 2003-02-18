24/10/19
PLATEAU SIGMA
Symbols - The Sleeping Harmony of the World Below
25/10/19
EDELLOM
Sirens
25/10/19
JINJER
Macro
25/10/19
AIRBOURNE
Boneshaker
25/10/19
DENIAL OF GOD
The Hallow Mass
25/10/19
DOUBLE CRUSH SYNDROME
Death To Pop
25/10/19
LEPROUS
Pitfalls
25/10/19
VISION DIVINE
When All Heroes Are Dead
25/10/19
VIKRAM
Behind the Mask I
25/10/19
ANTHONY PHILLIPS
Strings of Light
20/10/19
BLACK FLAG - ANNULLATO
Casa della Musica - Napoli
20/10/19
DEFLORE + MOLOTOY
WISHLIST CLUB - ROMA
20/10/19
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22/10/19
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LEGEND CLUB - MILANO
23/10/19
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23/10/19
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MOB CLUB - PALERMO
25/10/19
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/10/19
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25/10/19
ARBORES AUTUMNALES FESTIVAL
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
25/10/19
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VIPER THEATRE - FIRENZE