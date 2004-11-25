04/09/19
EVEN FLOW
Mother
05/09/19
SINNER
Santa Muerte
06/09/19
RUNESPELL
Voice of Opprobrium
06/09/19
FOSCOR
Els Seulcres Blancs
06/09/19
HAWK EYES
Advice
06/09/19
VITRIOL
To Bathe from the Throat of Cowardice
06/09/19
YEAR OF THE GOAT
Novis Orbis Terrarum Ordinis
06/09/19
VITJA
Thirst
06/09/19
OMOPHAGIA
646965
06/09/19
STATUS QUO
Backbone
03/09/19
IRREVERENCE + COCAINE KAMIKAZE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO
04/09/19
HOLY SERPENT + THE BARBER SHOT
TRAFFIC LIVE - ROMA
05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO
06/09/19
URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA
06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
07/09/19
MGLA + MARTWA AURA + ABOVE AURORA + DAGORATH
MU PARMA - PARMA
07/09/19
ETERNAL SILENCE + GUEST TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
07/09/19
LACOLPA + HOLY SERPENT
CASCINA BELLARIA MUSIC CLUB - SEZZADIO (AL)