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ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

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05/09/19
HOLY SERPENT
BLAH BLAH - TORINO

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URLO FURYOSO (day 1)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

06/09/19
HOLY SERPENT
SPLINTER CLUB (EX ARCI TWITTY TWISTER) - PARMA

06/09/19
THE ONE METAL FEST (day 1)
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

07/09/19
URLO FURYOSO (day 2)
VIALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

07/09/19
MGLA + MARTWA AURA + ABOVE AURORA + DAGORATH
MU PARMA - PARMA

07/09/19
ETERNAL SILENCE + GUEST TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

07/09/19
LACOLPA + HOLY SERPENT
CASCINA BELLARIA MUSIC CLUB - SEZZADIO (AL)
DETTAGLI EVENTO
SOUND STORM + FALSE MEMORIES + GUEST
15/09/2019
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/391253728259789/
GRUPPI
Sound Storm
False Memories
My Tin Apple
Myriad Lights
Hell's Guardian
NOTE
Costo 8,00€
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