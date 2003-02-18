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FOLKSTONE
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HELLRETIC + BRVMAK
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DESTROYER 666 + ABIGAIL + DEAD CONGREGATION + GUESTS
MU CLUB - PARMA

26/10/19
MACHINE HEAD
HALL - PADOVA

26/10/19
INTER ARMA
FREAKOUT - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
ANGELUS APATRIDA
01/11/2019
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/537444830396859/
GRUPPI
ANGELUS APATRIDA
NOTE
Biglietti € 13 + prev. / € 15 in cassa la sera del concerto
Inizio concerto ore 21:00

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Mailticket da lunedì 9 settembre alle ore 11:00
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