24/10/19
PLATEAU SIGMA
Symbols - The Sleeping Harmony of the World Below
25/10/19
ANTHONY PHILLIPS
Strings of Light
25/10/19
TURBOKILL
Vice World
25/10/19
SKINLAB
Venomous
25/10/19
STEVE HACKETT
Genesis Revisited Band & Orchestra: Live at the Royal Festival Hal
25/10/19
DICTATED
Phobos
25/10/19
LEPROUS
Pitfalls
25/10/19
MAYHEM
Daemon
25/10/19
ENEMYNSIDE
Chaos Machine
25/10/19
METALITE
Biomechanicals
23/10/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA
23/10/19
PINO SCOTTO
MOB CLUB - PALERMO
25/10/19
MACHINE HEAD
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/10/19
INTER ARMA
LIGERA - MILANO
25/10/19
ARBORES AUTUMNALES FESTIVAL
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
25/10/19
FOLKSTONE
VIPER THEATRE - FIRENZE
25/10/19
HELLRETIC + BRVMAK
500CAFFE' - PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)
26/10/19
DESTROYER 666 + ABIGAIL + DEAD CONGREGATION + GUESTS
MU CLUB - PARMA
26/10/19
MACHINE HEAD
HALL - PADOVA
26/10/19
INTER ARMA
FREAKOUT - BOLOGNA