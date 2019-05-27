31/10/19
VULTUR (GR)
Drowned in Gangrenous Blood
31/10/19
VAULTWRAITH
Light the Candle in Honour of Devils
31/10/19
LUXCAELIS
Maher Shalal Hash Baz
31/10/19
ECTOPLASMA
White-Eyed Trance
01/11/19
LONG DISTANCE CALLING
Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show)
01/11/19
CANNABIS CORPSE
Nug So Vile
01/11/19
PH
Osiris Hayden
01/11/19
BEERZERKER
IED
01/11/19
DAWN OF DISEASE
Procession Of Ghosts
01/11/19
STRAY FROM THE PATH
Internal Atomics
27/10/19
ECLIPSE + GUEST
LEGEND CLUB - MILANO
29/10/19
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
ALCATRAZ - MILANO
30/10/19
SKYFORGER + FINSTERFORST + ENISUM + HELSOTT
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
31/10/19
GLI ATROCI
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
31/10/19
NANOWAR OF STEEL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
31/10/19
THE LAST BAND + LAMBSTONE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
31/10/19
MEMORIES OF A LOST SOUL + GUESTS
THE SPIRE IRISH PUB - SIRACUSA
31/10/19
NECROFILI + HELLRETIC
B-FOLK - ROMA
31/10/19
THE BLACK + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
31/10/19
QUANTUM SUPREME + HELL BOYS
ROCK HEAT - AREZZO