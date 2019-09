DETTAGLI EVENTO JACK SONNI + GUESTS 17/09/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/510536136184841/ GRUPPI

Jack Sonni & The Leasure Class of Rock'N'Roll (ore 21:45)

Marlon (ore 21:00) NOTE

Martedì 17 settembre 2019

@Legend Club - Milano

viale Enrico Fermi, 98



Apertura porte ore 20:30



Biglietti 15 euro + d.d.p.

Biglietti già disponibili su TicketOne



I primi cento potranno incontrare Jack Sonni e la band dopo il concerto in un meet & greet dedicato.