DETTAGLI EVENTO HARDLINE + DREAM COMPANY 21/09/2019 HT FACTORY - SEREGNO (MB) GRUPPI

HARDLINE +

DREAM COMPANY NOTE

Sabato 21 settembre 2019

@HT Factory - Seregno (MB)

via Comina, 35/37



Ingresso 15 euro in cassa la sera dello show

Biglietti in prevendita: 15 euro + ddp



Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera: 5 euro)

La tessera ha validità annuale (fino al 31/12) e da diritto all'accesso in tutti i circoli Acsi d’Italia