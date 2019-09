DETTAGLI EVENTO SUMMER OF THE DEAD FEST 28/09/2019 POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA https://www.facebook.com/events/409104246422210/ GRUPPI

Death Stage:

THRONE (Sludge Doom)

TULPA (D-Beat-Black- release party dell'album Unhealed)

ATTIC (Post-hardcore)

HUMAN DECAY (Thrash/Death Metal)



Summer Stage:

SMORC (Grind-Hardcore)

BOBSON DUGNUTT (Hardcore - release party di Be the Change)

DEFINITE (Hardcore)

ROUGH TOUCH (Hardcore- side project dei thrasher Game Over) NOTE

Sabato 28 settembre 2019

@Postwar Cinema Club - Parma

Strada Vallazza, 36



Apertura porte ore 17:30

Inizio concerti ore 18:30



Ingresso 10 euro alla cassa

Nessuna tessera richiesta