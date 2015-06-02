23/09/19
IVORY TOWER
Stronger
23/09/19
JUMPSCARE
Don`t Close Your Eyes
27/09/19
VOICE OF RUIN
Acheron
27/09/19
STEEL PANTHER
Heavy Metal Rules
27/09/19
AGE OF REFLECTION
A New Dawn
27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum
27/09/19
GOATESS
Blood and Wine
27/09/19
MORTEM
Ravnsvart
27/09/19
PHOBOCOSM
Everlasting Void
27/09/19
WEAPON UK
Ghosts of War
21/09/19
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/09/19
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA
21/09/19
MORTUARY DRAPE + GUESTS
SONS OF ROCK - MORES (SS)
21/09/19
HANDFUL OF HATE + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
21/09/19
HARDLINE + DREAM COMPANY
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
21/09/19
TMA FEST (day 2)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
22/09/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRIAL OF DEAD (ANNULLATO!)
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
22/09/19
WARBELL + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
24/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA