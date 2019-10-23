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Diario Di Un Ultimo... Tour: ultime date della band prima dello scioglimento
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BLUE OYSTER CULT: disponibile il live video di ''Harvester Of Eyes''
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NIGHTWISH: presentato il live video di ''Devil And The Deep Dark Ocean'' dal nuovo DVD
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ANGEL WITCH: tutto il nuovo album in streaming
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Burn My Eyes 25th Anniversary Tour - Live Music Club, Trezzo sull'Adda (MI), 25/10/2019
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