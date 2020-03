DETTAGLI EVENTO EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION (POSTICIPATO) 14/04/2020 MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI) https://www.facebook.com/events/381967976021814/ GRUPPI

Evanescence

+ Within Temptation NOTE

Apertura porte ore 19:00

Inizio concerti ore 20:30



Biglietti disponibili in Fan Pre-sale + VIP upgrades & upsells da martedì 17 settembre alle 10:00

Biglietti disponibili su TicketOne da venerdì 20 settembre alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita TicketOne e le altre prevendite autorizzate da lunedì 23 settembre alle ore 10:00



Prezzo dei biglietti:

Parterre in piedi – € 330,00 + € 9,00 di D.d.P (Pacchetti Evanescence Meet & Greet)

Parterre in piedi – € 196,00 + € 9,00 di D.d.P (Pacchetti Evanescence Soundcheck)

Parterre in piedi – € 60,00 + € 9,00 di D.d.P

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 70,00 + € 10,50 di D.d.P

1° anello tribuna gold numerato – € 70,00 + € 10,50 di D.d.P

1° anello numerato – € 60,00 + € 9,00 di D.d.P

2° anello numerato – € 50,00 + € 7,50 di D.d.P