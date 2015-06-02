23/09/19
JUMPSCARE
Don`t Close Your Eyes
23/09/19
IVORY TOWER
Stronger
27/09/19
WEAPON UK
Ghosts of War
27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum
27/09/19
WIND ROSE
Wintersaga
27/09/19
PHOBOCOSM
Everlasting Void
27/09/19
STEEL PANTHER
Heavy Metal Rules
27/09/19
VOICE OF RUIN
Acheron
27/09/19
CORELEONI
CoreLeoni II
27/09/19
AGE OF REFLECTION
A New Dawn
22/09/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRIAL OF DEAD (ANNULLATO!)
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
22/09/19
WARBELL + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
24/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA
26/09/19
RIVERS OF NIHIL + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
26/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)
27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)