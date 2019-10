DETTAGLI EVENTO SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS 12/10/2019 WISHLIST CLUB - ROMA https://www.facebook.com/events/1345025118991377/ GRUPPI

SHARKS IN YOUR MOUTH (00:15) +

DISCOVERIES (23:30) +

OZAENA (22:45) +

COEXISTENCE (22:00) +

BRVMAK (21:15) +

EMILIANO TESSITORE (20:40) +

RESUMED (20:00) NOTE

Ore 19:00: aperitivo e buffet in omaggio per i partecipanti all'evento



Ingresso 5 euro