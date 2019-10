DETTAGLI EVENTO OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA 14/10/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/363066504212583/ GRUPPI

Omnium Gatherum

+ In Mourning

+ Heidra NOTE

Dalle ore 19:30



Prevendita su Mailticket: 13 + D.d.P

In cassa la sera dello show: 15