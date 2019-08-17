      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Korn
The Nothing
Demo

Wraith (USA)
Absolute Power
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum

27/09/19
PHOBOCOSM
Everlasting Void

27/09/19
NETHERBIRD
Into The Vast Uncharted

27/09/19
NUMEN
Iluntasuna besarkatu nuen betiko

27/09/19
KMFDM
Paradise

27/09/19
MORTEM
Ravnsvart

27/09/19
CORELEONI
CoreLeoni II

27/09/19
DRAGONFORCE
Extreme Power Metal

27/09/19
EXCALION
Emotions

27/09/19
WEDNESDAY 13
Necrophaze

CONCERTI

26/09/19
RIVERS OF NIHIL + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

26/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

26/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)

27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)

27/09/19
SATARIAL + NECROSHINE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

28/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
AGRITURISMO AI DUE LAGHI - GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE)

28/09/19
SUMMER OF THE DEAD FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

28/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
FREAKOUT - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
IRREVERENCE + MECHANICAL GOD CREATION
11/10/2019
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/404737520189260/
GRUPPI
IRREVERENCE +
MECHANICAL GOD CREATION
NOTE
Venerdì 11 ottobre 2019
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 9

Apertura porte ore 20:00
Ingresso gratuito
ULTIMI COMMENTI
26/09/2019 - 11:15
ASAGRAUM: il video di ''They Crawl from the Broken Circle''
26/09/2019 - 09:29
QUIET RIOT: ascolta la nuova ''Heartbreak City''
26/09/2019 - 18:07
CREAM: Ginger Baker ricoverato d'urgenza
26/09/2019 - 16:04
SCHAMMASCH: diffusi i dettagli del nuovo album e un brano
23/09/2019 - 11:01
MYRATH: in Italia a marzo per due date
17/09/2019 - 15:16
WITHIN TEMPTATION: tour europeo e data italiana con gli Evanescence
25/09/2019 - 20:15
BELPHEGOR: il nuovo album uscirà nel giugno del 2020
25/09/2019 - 20:00
WARBRINGER: l'inedito ''Firepower Kills'' dal prossimo album
25/09/2019 - 11:03
DAVID ELLEFSON: i dettagli degli show del tour 'Basstory'
25/09/2019 - 12:21
ARTILLERY: i dettagli della compilation di demo ''In the Trash''
ULTIMI COMMENTI
24/09/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 24 – Bomb City
21/09/2019
Intervista
BRETUS
Doom metal dal Quarto Eone
05/09/2019
Intervista
5RAND
Noi band italiane abbiamo molto da offrire!
12/09/2019
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 78 – Crazy Train – Ozzy Osbourne
17/08/2019
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 76 - 1916 - Motorhead
ULTIMI COMMENTI
87
83
78
81
80
74
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     