27/09/19
NUMEN
Iluntasuna besarkatu nuen betiko
27/09/19
STEEL PANTHER
Heavy Metal Rules
27/09/19
PHOBOCOSM
Everlasting Void
27/09/19
OPETH
In Cauda Venenum
27/09/19
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Paradise
27/09/19
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27/09/19
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Into The Vast Uncharted
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27/09/19
DRAGONFORCE
Extreme Power Metal
27/09/19
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Emotions
24/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
25/09/19
DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!)
ORION - ROMA
26/09/19
RIVERS OF NIHIL + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
SPAZIO POLIVALENTE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
26/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
27/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA
27/09/19
NERO DI MARTE + JUGGERNAUT
JOE KOALA - OSIO SOPRA (BG)
27/09/19
SOUL OF STEEL + ROBERTO TIRANTI
BLACKSMITH PUB - CRISPIANO (TA)
27/09/19
SATARIAL + NECROSHINE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
28/09/19
RATOS DE PORAO + NUCLEAR (ANNULLATO!)
AGRITURISMO AI DUE LAGHI - GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE)