DETTAGLI EVENTO DOOM OVER KARALIS 19/10/2019 CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA) https://www.facebook.com/events/1324850567668600 GRUPPI

HAUNTED

FAMYNE

1782

BLACK CAPRICORN

EEVOL NOTE

Apertura cancelli h 20:00

Inizio concerti h 21:00



Biglietti:

10 (Prevendita*, anche all'ingresso sino alle h 21:00)

12 (All'ingresso, dopo le h 21:00)



*prevendite disponibili presso: Bodie Art, Via San Giovanni 254, Cagliari



Il festival sar preceduto da un pre-show party il giorno 18 ottobre presso il Bodie Art Rock Club in via San Giovanni, 254 a Cagliari, con la partecipazione dei componenti delle band.