DETTAGLI EVENTO BULLO FEST 04/10/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/490789178138880/ GRUPPI

BULLO FEST



Break Me Down – ore 21.15

Cantiere 164 – ore 21.37

Anewrage – ore 21.59

The Price – ore 22.21

Alteria – ore 22.43

Finley – ore 23.05

Genus Ordinis Dei – ore 23.27

SbrinaFrigo – ore 23.49 NOTE

Ogni gruppo suonerà tre brani.



Apertura porte ore 20:30



Ingresso 10 euro

L'intero ricavato della serata verrà devoluto all'Associazione Dario Valentini FOH.

Le band non percepiranno cachet alcuno per la loro partecipazione all'evento.