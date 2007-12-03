11/10/19
JETHRO TULL
Stormwatch: 40th Anniversary Force 10 Edition
11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)
11/10/19
SILENT CALL
Windows
11/10/19
AEGRUS
In Manus Satanas
11/10/19
DODFODD
Stigma
11/10/19
MORTIFERUM
Disgorged From Psychotic Depths
11/10/19
LIFE OF AGONY
The Sound of Scars
11/10/19
APOKALYPTIC RAIDS
The Pentagram
11/10/19
BLUT AUS NORD
Hallucinogen
11/10/19
SORXE
The Ark Burner
11/10/19
BONGRIPPER + BURNING GLOOM + SATORI JUNK
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/10/19
MOTORPSYCHO
LATTERIA MOLLOY (c/o "La Nave di Harlock") - BRESCIA
11/10/19
IQ
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
11/10/19
PINO SCOTTO
ROCK ON THE ROAD - DESIO (MB)
11/10/19
IRREVERENCE + MECHANICAL GOD CREATION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
11/10/19
WYRD (ITA)
EAST END PUB - MILANO
12/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/10/19
MOTORPSYCHO
URBAN CLUB - PERUGIA
12/10/19
IQ
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)