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OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
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LATTERIA MOLLOY (c/o "La Nave di Harlock") - BRESCIA

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ROCK ON THE ROAD - DESIO (MB)

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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

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EAST END PUB - MILANO

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OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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MOTORPSYCHO
URBAN CLUB - PERUGIA

12/10/19
IQ
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
DETTAGLI EVENTO
TIDES FROM NEBULA + GUESTS
18/10/2019
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
https://www.facebook.com/events/1342510425902751/
GRUPPI
HEAR THE CHANGE FESTIVAL - con:

TIDES FROM NEBULA +
TIDES OF MAN +
PLATONIC DIVE +
SPURV +
JOHN MALKOVITCH
NOTE
Venerdì 18 ottobre 2019
@HT Factory - Seregno (MB)
via Comina, 35/37

Orari e costi TBA
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