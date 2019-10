DETTAGLI EVENTO TIDES FROM NEBULA + GUESTS 18/10/2019 HT FACTORY - SEREGNO (MB) https://www.facebook.com/events/1342510425902751/ GRUPPI

HEAR THE CHANGE FESTIVAL - con:



TIDES FROM NEBULA +

TIDES OF MAN +

PLATONIC DIVE +

SPURV +

JOHN MALKOVITCH NOTE

Venerdì 18 ottobre 2019

@HT Factory - Seregno (MB)

via Comina, 35/37



Orari e costi TBA