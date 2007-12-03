      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Opeth
In Cauda Venenum
Demo

Freakings
Rise of Violence
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/10/19
I AM LETHE
Journey

07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death

08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading

10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset

11/10/19
LIFE OF AGONY
The Sound of Scars

11/10/19
SILENT CALL
Windows

11/10/19
APOKALYPTIC RAIDS
The Pentagram

11/10/19
PROFANATICA
Rotting Incarnation of God

11/10/19
BLUT AUS NORD
Hallucinogen

11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)

CONCERTI

07/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

09/10/19
PAUL GILBERT
DRUSO - RANICA (BG)

09/10/19
MOTORPSYCHO
CAPITOL - PORDENONE

09/10/19
AS I LAY DYING + CHELSEA GRIN + UNEARTH + FIT FOR A KING
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/10/19
IMPLORE
BAR CASTELLO - CHIUPPANO (VI)

10/10/19
MOTORPSYCHO
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

10/10/19
PINO SCOTTO
DRUSO - RANICA (BG)

11/10/19
BONGRIPPER + BURNING GLOOM + SATORI JUNK
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
WYRD (ITA)
11/10/2019
EAST END PUB - MILANO
GRUPPI
WYRD
NOTE
Venerdì 11 ottobre 2019
@East End Pub - Milano
via Canelli, 1

Inizio concerti ore 23:00
Ingresso gratuito
ULTIMI COMMENTI
06/10/2019 - 14:03
ARTILLERY: deceduto Morten Stützer
04/10/2019 - 15:00
BLIND GUARDIAN: il lyric video del singolo ''This Storm''
06/10/2019 - 10:49
CRADLE OF FILTH: annullano alcuni show per dedicarsi al prossimo album
05/10/2019 - 13:00
ROCK IN RIO: i video di Iron Maiden, Scorpions, Slayer, Helloween, Anthrax e Sepultura
06/10/2019 - 13:19
CREAM: è morto Ginger Baker
06/10/2019 - 15:05
BLACK FLAG: annullate le date italiane
05/10/2019 - 15:36
PRETTY MAIDS: diagnosticato il cancro a Ronnie Atkins, sospese le attività live della band
04/10/2019 - 16:18
HALFORD: il secondo estratto da ''Celestial''
04/10/2019 - 11:07
HELLOWEEN: ecco il live video di 'Future World'
03/10/2019 - 11:33
ERIC CLAPTON: a giugno in Italia per due concerti
ULTIMI COMMENTI
03/10/2019
Live Report
TURILLI / LIONE RHAPSODY + NARNIA
Fryhuset Klubben, Stoccolma (SK), 27/09/2019
02/10/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 25 – IT - Capitolo Due
03/12/2007
Articolo
CHET BAKER
Un conato di Jazz
27/09/2019
Live Report
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 21/09/19
24/09/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 24 – Bomb City
ULTIMI COMMENTI
63
40
74
70
97
79
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     