ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA 29/02/2020 CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

Alcest

+ Birds in Row

+ Kælan Mikla NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: € 25,00 + D.d.P.



Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 9 ottobre sul sito TicketOne



Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di sabato 12 ottobre nei punti vendita TicketOne



Apertura porte ore 19:00

Kælan Mikla ore 19:30

Birds in Row ore 20:25

Alcest ore 21:30