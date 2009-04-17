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ESOTERIC + NAGA + ECHO
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07/03/20
STIGE + GUESTS
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)

08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE
26/03/2020
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
GRUPPI
Russian Circles
+ Torche
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Maggiori informazioni su orari e costi verranno comunicati a breve
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