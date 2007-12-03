      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Opeth
In Cauda Venenum
Demo

Freakings
Rise of Violence
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset

11/10/19
LIFE OF AGONY
The Sound of Scars

11/10/19
ENTRAILS
Rise Of The Reaper

11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening

11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel

11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile

11/10/19
MICHAEL SWEET
Ten

11/10/19
SILENT CALL
Windows

11/10/19
DODFODD
Stigma

11/10/19
THE FERRYMEN
A New Evil

CONCERTI

09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

09/10/19
PAUL GILBERT
DRUSO - RANICA (BG)

09/10/19
MOTORPSYCHO
CAPITOL - PORDENONE

09/10/19
AS I LAY DYING + CHELSEA GRIN + UNEARTH + FIT FOR A KING
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/10/19
IMPLORE
BAR CASTELLO - CHIUPPANO (VI)

10/10/19
MOTORPSYCHO
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

10/10/19
PINO SCOTTO
DRUSO - RANICA (BG)

11/10/19
BONGRIPPER + BURNING GLOOM + SATORI JUNK
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/10/19
MOTORPSYCHO
LATTERIA MOLLOY (c/o "La Nave di Harlock") - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
UNDERNOISE HARDCORE FESTIVAL
12/10/2019
LA TENDA - MODENA
https://www.facebook.com/events/1308476229326868/
GRUPPI
FIRST BRAWL
THE LAST BREATH OF LIFE
RESPECT FOR ZERO
NEITHER
CONSTANT HUNGER
KEEP THE PROMISE
LO SDEGNO
NOTE
Sabato 12 ottobre 2019
@La Tenda - Modena
viale Monte Kosica, 91

Apertura porte ore 19:00
Inizio concerti ore 20:00

Ingresso gratuito
ULTIMI COMMENTI
09/10/2019 - 20:52
OZZY OSBOURNE: posticipato nuovamente il tour europeo
09/10/2019 - 17:00
OBSCURA: il video di ''Emergent Evolution''
09/10/2019 - 20:31
NANOWAR OF STEEL: firmano con la Napalm Records
09/10/2019 - 12:00
BURZUM: nuovo album in arrivo
09/10/2019 - 16:44
MAYHEM: slitta all'8 novembre l'uscita di ''Daemon''
04/10/2019 - 15:00
BLIND GUARDIAN: il lyric video del singolo ''This Storm''
09/10/2019 - 02:11
STATIC-X: i primi dettagli su ''Project Regeneration''
08/10/2019 - 18:15
CIRITH UNGOL: un nuovo estratto dal live DVD
08/10/2019 - 01:23
ANGEL (USA): il lyric video del secondo singolo di ''Risen''
08/10/2019 - 11:13
VICTORY: annunciano il loro ritorno
ULTIMI COMMENTI
05/10/2019
Articolo
HEAVY – DAL BLUES DEL MISSISSIPPI AL BLACK METAL NORVEGESE
La recensione
03/10/2019
Live Report
TURILLI / LIONE RHAPSODY + NARNIA
Fryhuset Klubben, Stoccolma (SK), 27/09/2019
02/10/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 25 – IT - Capitolo Due
03/12/2007
Articolo
CHET BAKER
Un conato di Jazz
27/09/2019
Live Report
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 21/09/19
ULTIMI COMMENTI
80
70
90
83
79
83
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     