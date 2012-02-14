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ASPHODELIA + GUESTS
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21/02/20
WICKED ASYLUM + VIOLAFUEL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/02/20
STIGE FEST
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
DETTAGLI EVENTO
DESTRUCTION + LEGION OF THE DAMNED + SUICIDAL ANGELS + FINAL BREATH
01/03/2020
LEGEND CLUB - MILANO
GRUPPI
Destruction
+ Legion of the Damned
+ Suicidal Angels
+ Final Breath
NOTE
Ulteriori informazioni sul concerto arriveranno in seguito.
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