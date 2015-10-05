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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
https://www.facebook.com/events/322320991939430/
GRUPPI
Van Der Graaf Generator
NOTE
Platea: € 40,00 + D.d.P.
Galleria: € 30,00 + D.d.P.

I biglietti saranno disponibili sui circuiti Vivaticket e TicketOne a partire dalle ore 10:00 di lunedì 14 ottobre.
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