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21/04/20
UADA + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

21/04/20
UADA + VELNIAS + GRIFT + SOLBRUD
Revolver Club - San Donà di Piave (VE)

23/04/20
IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/20
TERRORIZER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

24/04/20
1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/20
EXTREMA + STRANA OFFICINA + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

28/04/20
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO
DETTAGLI EVENTO
MAGNUM + GUESTS TBA
09/05/2020
ALCHEMICA - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
MAGNUM +
GUESTS TBA
NOTE
Necessaria tessera AICS

Biglietti:
Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + d.d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di Mercoledì 16 ottobre.
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