08/11/19
TYKETTO
Strenght In Numbers Live
08/11/19
HAVE A NICE LIFE
Sea of Worry
08/11/19
SLAYER
The Repentless Killogy (Live at the Forum in Inglewood, CA)
08/11/19
EDGE OF PARADISE
Universe
08/11/19
SCHAMMASCH
Hearts of No Light
08/11/19
BLAME ZEUS
Seethe
08/11/19
ADE
Rise of the Empire
08/11/19
MAMMOTH MAMMOTH
Kreuzung
08/11/19
VALAR MORGHULIS
Fields of Ashes
08/11/19
AGNOSTIC FRONT
Get Loud!
04/11/19
ABORTED + ENTOMBED A.D. + BAEST
LEGEND CLUB - MILANO
04/11/19
GOZU
ALTROQUNDO - ZERO BRANCO (UD)
04/11/19
JETHRO TULL
TEATRO DAL VERME - MILANO
05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
ESTRAGON CLUB (PARCO NORD)- BOLOGNA
05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA
05/11/19
INGLORIOUS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
05/11/19
JETHRO TULL
TEATRO VERDI - FIRENZE
06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO
06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)