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GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

25/10/19
FOLKSTONE
VIPER THEATRE - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
THE BLACK + GUESTS
31/10/2019
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
https://www.facebook.com/events/503205117103813/
GRUPPI
THE BLACK
NERO OR THE FALL OF ROME
HELL VALLEY
NOTE
Apertura porte ore 20.30
Inizio live ore 21.30

Ingresso 10 euro con tessera annuale The Factory
Ingresso gratuito aftershow
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