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Descendants of Sodom

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GREAT MASTER
Skull And Bones - Tales From Over The Sea

14/11/19
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Skull and Bones – Tales from Over the Seas

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In Amber

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Non Debellicata

15/11/19
RAGNAROK
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LIONHEART
Valley of Death

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09/11/19
OPETH
ALCATRAZ - MILANO

09/11/19
STRANA OFFICINA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

09/11/19
FOLKSTONE
AREA EXP - CEREA (VR)

09/11/19
DAVID ELLEFSON
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

09/11/19
MADHOUSE
DOC HOLLIDAY - CODOGNO (LO)

09/11/19
EVILIZERS + MADHOUR
SEKHMET PUB - QUITTENGO (BI)

09/11/19
HELLUCINATION + DELIRANT CHAOTIC SOUND
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

09/11/19
LACHESIS + VALAR MORGHULIS + INSUBRIA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/11/19
FREEDOM CALL + GUESTS
WISHLIST CLUB - ROMA

10/11/19
MOONSPELL + ROTTING CHRIST + SCREAM BABY SCREAM
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ARCANA OPERA + GUESTS
15/11/2019
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
https://www.facebook.com/events/2492147167697298/
GRUPPI
ARCANA OPERA
DARK AGES
TEODASIA
NOTE
Apertura porte ore 21:00
Inizio concerto ore 21:30

Ingresso in cassa 5 euro per contributo band con tessera annuale al The Factory (al costo di 3 euro, per chi non ne fosse in possesso), ingresso gratuito dopo i concerti
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