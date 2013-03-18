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MACHINE HEAD
HALL - PADOVA

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INTER ARMA
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DETTAGLI EVENTO
TOTAL DEATH + DECEIVER
01/11/2019
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/357953661617497/
GRUPPI
TOTAL DEATH
DECEIVER
NOTE
Venerdì 1 novembre 2019
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 9

Apertura porte ore 20:00
Ingresso gratuito
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