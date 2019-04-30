26/10/19
SAVAGE MASTER
Myth, Magic & Steel
31/10/19
ECTOPLASMA
White-Eyed Trance
31/10/19
VAULTWRAITH
Light the Candle in Honour of Devils
31/10/19
LUXCAELIS
Maher Shalal Hash Baz
31/10/19
VULTUR (GR)
Drowned in Gangrenous Blood
01/11/19
DAWN OF DISEASE
Procession Of Ghosts
01/11/19
NILE
Vile Nilotic Rites
01/11/19
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 1 - In Tartarean Chains
01/11/19
PAGANIZER
The Tower of the Morbid
01/11/19
CANNABIS CORPSE
Nug So Vile
26/10/19
DESTROYER 666 + ABIGAIL + DEAD CONGREGATION + GUESTS
MU CLUB - PARMA
26/10/19
MACHINE HEAD
HALL - PADOVA
26/10/19
INTER ARMA
FREAKOUT - BOLOGNA
26/10/19
SOUL SELLER + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
26/10/19
CRISALIDE + INNERLOAD + PERPETUAL FATE
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
26/10/19
SUR AUSTRU + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
26/10/19
FOLKSTONE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
26/10/19
PINO SCOTTO
IL PEOCIO - TROFARELLO (TO)
26/10/19
DEWFALL + VETRARNOTT
CIRCOLO ATHANOR - URBINO (PU)
26/10/19
SILENZIO PROFONDO + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA