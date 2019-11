DETTAGLI EVENTO STRANA OFFICINA + GUESTS 10/11/2019 LET IT BEER - ROMA https://www.facebook.com/events/924809204519307/ GRUPPI

STRANA OFFICINA +

RUN CHICKEN RUN +

PROFUSIONE NOTE

Domenica 10 novembre 2019

@Let It Beer - Roma

piazza delle Crociate, 26/28



Inizio show ore 21:00

Biglietto in cassa 10 euro



Possibilità di cenare in loco