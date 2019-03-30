      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Caligula’s Horse
Rise Radiant
Demo

Black Pestilence
Hail the Flesh
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/06/20
INSTIGATE
Echoes of a Dying World

05/06/20
HANGING GARDEN
Against the Dying of the Light

05/06/20
DEVIN TOWNSEND
Empath - The Ultimate Edition

05/06/20
HAKEN
Virus

05/06/20
NANOWAR OF STEEL
Sodali Do It Better

05/06/20
16
Dream Squasher

05/06/20
THE GHOST INSIDE
The Ghost Inside

05/06/20
-(16)-
Dream Squasher

05/06/20
CURRENTS
The Way it Ends

05/06/20
BLIGHT
Temple Of Wounds

CONCERTI

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA

17/06/20
SOCIAL DISTORTION + GUEST TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO

21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
06/07/2020
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
DEEP PURPLE +
GUESTS TBA
NOTE
I biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre.
ULTIMI COMMENTI
01/06/2020 - 14:23
HELLOWEEN: posticipato il tour europeo, svelate al contempo le nuove date
29/05/2020 - 20:11
KISS: morto l'ex chitarrista Bob Kulick
30/05/2020 - 12:05
MOONSPELL: in arrivo la ristampa di ‘‘The Butterfly Effect’’ in agosto
01/06/2020 - 11:31
AYREON: annunciata la nuova ospite Dianne Van Giersbergen per l’album ‘‘Transitus’’
31/05/2020 - 14:04
MORDRED: ascolta ''Not for You'' dall'EP ''Volition'' in uscita a giugno
31/05/2020 - 14:11
MAGIC OPERA: online il lyric video del singolo ''Thief of Souls'', annunciato l'esordio
30/05/2020 - 22:01
SABATON: il live video di ''82nd All The Way'' dal concerto di Monaco di Baviera
31/05/2020 - 00:28
ROBBY KRIEGER: in arrivo l’album ‘‘The Ritual Begins at Sundown’’, online il primo singolo
31/05/2020 - 14:32
SOULFLY: disponibile il live video di ''Under Rapture''
30/05/2020 - 11:41
DOKKEN: ad agosto la raccolta ‘‘The Lost Songs. 1978-1981’’, ascolta il primo singolo
ULTIMI COMMENTI
25/05/2020
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 37 - Black Sabbath
27/05/2020
Intervista
VOID OF SLEEP
Infinite chiavi di lettura
22/05/2020
Intervista
PROPHILAX
30 anni di politicamente scorretto
30/03/2019
Articolo
MOTLEY CRUE
The Dirt - Il film visto da Metallized
27/05/2020
Intervista
ALESTORM
Quello che ci pare, come pare a noi
ULTIMI COMMENTI
82
55
91
60
83
88
42
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     